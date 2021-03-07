شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا شائكة في «صفيح ساخن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المنتج إياد الخزوز عن شخصية الفنان السوري باسم ياخور في مسلسل صفيح ساخن المقرر عرضه خلال شهر رمضان، ونشر الخزوز مجموعة صور من كواليس التصوير عبر مختلف حساباته بمواقع التواصل، معلقاً: «لقطات للنجم باسم ياخور من مسلسل صفيح ساخن رمضان 2021». ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا المعاصرة والشائكة، وسط إطار درامي مشوق، ويشهد اجتماع أمل بشوشة وباسم ياخور للمرة الثانية بعد مسلسل «العراب».

العمل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة نخبة من نجوم الدراما منهم: سلوم حداد، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، يزن خليل، جفرا يونس، عبد الرحمن قويدر، شادي الصفدي وغيرهم.