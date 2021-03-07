شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «عود حي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهى فريق عمل المسلسل الخليجي «عود حي» من تصوير كافة مشاهد المسلسل، بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

ونشر الفنان الكويتي أحمد إيراج، أحد أبطال المسلسل، صورة تجمعه بالفنانة شيلاء سبت، عبر «إنستجرام»، وكتب عليها: آخر يوم تصوير من المسلسل، أتمنى أن ينال إعجابكم في رمضان. «عود حي» مأخوذ من رواية للكاتبة مريم العفاد المنصوري تحمل نفس الاسم، وسيناريو وحوار سماح المجوشي، إخراج سامي العلمي وإشراف عام وإنتاج الفنان المصري تامر عبد المنعم، في أولى تجاربه الخليجية، ويشارك في بطولته الفنانون جاسم النبهان، منصور الفيلي، يوسف الكعبي، نورا بالألف، وآخرون.