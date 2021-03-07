شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عجمان تكرم شرطة الإمارة شريكاً استراتيجياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كرمت جامعة عجمان، القيادة العامة لشرطة عجمان شريكاً استراتيجياً وتثميناً للتعاون الإيجابي والمثمر، والجهود المتميزة التي بذلتها الشرطة، وخصوصاً خلال جائحة «كورونا» ولدورها الكبير في دعم جودة العمل، وضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وتسلم العقيد جمعة الشامسي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، درع التكريم من الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، معبراً عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الطيبة. فيما أكد مدير الجامعة عمق العلاقة وصدق التعاون في مختلف المجالات، التي أثبتت فيها شرطة عجمان مكانتها في صفوف خط الدفاع الأول وقدرتها وإمكانيتها على التعامل مع الظروف الطارئة.

وقال الشامسي إن ما تقوم به شرطة عجمان يعزز دورها الأمني والمجتمعي مع كل القطاعات، وهو واجب وطني يعزز جودة الحياة. متمنياً للجامعة التوفيق في مسيرتها التعليمية.