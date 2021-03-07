شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل المنحة الإيطالية لدعم تنفيذ مدينة "الروبيكي للجلود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي الأسبوع الماضي، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود.

وفي هذا الصدد نستعرض أهمية وتفاصيل الاتفاقية:

1- تأتي أهمية الاتفاقية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.



2- حسب الاتفاقية تقدم الحكومة الإيطالية للحكومة المصرية منحة بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج، وذلك على دفعتين سنتين متتاليتين بحيث تقدم الدفعة الأولى بمبلغ 3 مليون و527 ألف 430 يورو، عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

3- تقدم الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليون و472 ألف، و570 يورو بعد التعاقد على نسبة 60% من قيمة الدفعة الأولى، ووفقا للاتفاقية، تتعهد الحكومة الإيطالية - من خلال مؤسساتها المعنية بتنفيذ البرنامج المملة فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية والسفارة الإيطالية بالقاهرة والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ومنها ضمان إتاحة المنحة المقدمة لتنفيذ البرنامج (6 ملايين يورو) فى الوقت المناسب واستخدامها و أغراض البرنامج، كالاتي :ضمان إدارة المنحة من خلال وحدة إدارة المشروع وتحت إدارة مباشرة من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى، ضمان مراقبة وإدارة أنشطة البرنامج بما يتوافق مع خططها التشغيلية.



يشار إلي أنه تم نقل منطقة مجرى العيون القديمة إلي مدينة الجلود بالروبيكي بعد تخصيصها بقرار جمهوري علي مساحة 506 فدان علي ثلاث مراحل، و تم إنشاء وتسليم المرحلة الأولي بالكامل عام 2017 علي مساحة 176 فدان وجار تسليم المرحلة الثانية علي مساحة 109 فدان.