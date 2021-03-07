"ضربتها بوابور الجاز ومكانش قصدي".. ننشر اعترافات المتهم بقتل زوجته في شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بالقليوبية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بقذفها بوابور جاز بشبرا الخيمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلى "ح.ا"، الزوج المتهم بقتل زوجته بوابور الجاز، بمنطقة الوحدة العربية بشبرا الخيمة، أمام جهات التحقيق، قائلا "مكنش قصدي اقتلها، وكنت بضربها عادي زي كل مرة".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه "نادم على ما اقترفه وأنه لم يعلم بموتها إلا بعد أن نقلها بمساعدة صديق له إلى المستشفى الذي أخبره بوفاتها هي والجنين الذي كان في أحشائها.

أضاف المتهم "لم أعلم أن تلك المشادة ستنتهي بتلك النهاية البشعة، التي تسببت في تشريد أولادنا الـ4 الذي يبلغ أكبرهم 7 سنوات"، منوهًا إلى أنه كان كثيرًا ما يحدث شجار بينهما لأسباب عائلية مثل أي بيت، وينتهي وتعود الحياة لطبيعتها، ولكن تلك المرة كانت النهاية مؤلمة و"أضعت بيدي كل شيء زوجتي وأطفالي".

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة، بوصول جثة سيدة حامل فى شهرها السابع، مصابة بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي في المخ.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص والتحري حول الواقعة، تبين نشوب مشادة كلامية بين سيدة عمرها 30 عاما، مقيمة بشارع بورسعيد في الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنها كانت حامل بالشهر السابع، وزوجها 32 عاما، عامل، بسبب خلافات زوجية، حيث رفضت تجهيز الإفطار، فضربها بـ"وابور جاز" على رأسها، ما أسفر عن إصابتها التى أودت بحياتها فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بالعرض على النيابة، صرح المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بدفن الجثة، وحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات رجال المباحث حول الواقعة.