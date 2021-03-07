في خطوات بسيطة.. كيف تبدل جهة صرف معاشك إلى أخرى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

تسمح هيئة التأمين الاجتماعي لصاحب المعاش أو المستفيدين عنه، بتعديل جهة صرف المعاش إلى أي جهة أخرى يريد الصرف عليها.

وإذا كنت مثلًا تصرف معاشك من البريد وتريد تحويل الصرف إلى حسابك البنكي تسمح الهيئة بذلك بسهولة عبر خطوات بسيطة.

وتحدد الهيئة الجهات المسئولة عن صرف المعاش بأنها مكاتب هيئة البريد من خلال كارت ميزة أو حساب فضي معاشات، أو من خلال بنوك القرى أو بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك التجارية أو الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي.

وتجيز الهيئة لصاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش، التابع لها.

وتوضح الهيئة في خطوات كيفية تعديل جهة صرف المعاش، عن طريق التوجه للمنطقة التأمينية التابع لها صاحب المعاش وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش وإرفاقه بالمستندات التالية:

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاة الهيئة بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزة يتم موافاة الهيئة بصورة كارت ميزة.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات من هيئة البريد يتم موافاة هيئة التأمين بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.

بعد هذه الخطوات توافق الهيئة على تحويل جهة الصرف إلى الجهة التي يرغب صاحب المعاش فيها.