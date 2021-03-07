صور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، دعم مدرسة ناصر الإعدادية بمبلغ 5 آلاف جنيه لتنجيل ملاعبها الرياضية، وذلك خلال تفقده اليوم الأحد لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدارس الخارجة، يرافقه الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك للتأكد من انتظام سير الامتحانات دون أي عقبات.

وتابع المحافظ، توافر كافة المستلزمات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ومراعاة المسافات البينية بينهم.

وخلال لقائه مع الطلاب أكد المحافظ منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين وذلك تشجيعًا وتحفيزًا لهم.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إن نحو 4738 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، يؤدون الإمتحان المجمع(متعدد التخصصات) للفصل الدراسي الأول، أمام 121 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

يأتي ذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا منها تطهير وتعقيم كافة المدارس الإعدادية بالمحافظة، وضمان ارتداء الجميع الكمامة الطبية فضلا عن التباعد والمسافات البينية بين الطلاب واشتراطات الأمن والسلامة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة تهيئة مناخ مناسب وهادئ ومنضبط أمام الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن أى توتر وبما يضمن سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد النيلي، أنه يؤدى الإمتحانات أيضا نحو 1676 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي أمام 27 لجنة مجهزة لإستقبال طلابها، حيث أدى طلاب المجموعة العلمية مادة الفيزياء فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية الامتحان بمادة التاريخ.

أشار النيلي، إلى المتابعة اللحظية والوقتية لسير أعمال الإمتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس والتى بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر.

وأكد النيلي، التزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الامتحانات.