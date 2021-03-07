بعد "اتهام الشياطين".. جلسة ودية تنزع فتيل الأزمة بين المحامين ومحافظ البحيرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الأزمة التي برزت بعد اجتمع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ووفد من المحامين على رأسهم عبد المنعم عودة، نقيب محامين شمال البحيرة لبحث تهدئة الأجواء، ونزع فتيل أزمة كان سببها اتهام أحد المحامين للمحافظ بالإساءة بالقول له ولأبناء مهنته.

وأكد المحافظ خلال بيان إعلامي أنه يكن كل التقدير والاحترام والود لجميع المحامين ومهنة المحاماة باعتبارهم جزءا عزيزا من النسيج الوطني ودورهم في إقامة العدل ورفع المظالم على كاهل الشعب.

وأضاف المحافظ، أن مكتبه مفتوح على مصراعيه لاستقبال المحامين وغيرهم في أي وقت على مدار اليوم، فيما أكد المحامون المشاركون في الجلسة أنهم جزء لا يتجزأ من الدولة وحاملين لهموم المواطن باعتبارهم لسان حاله، وأنهم في خندق واحد ابتغاء المصلحة العامة ورفعة الوطن.

كان أحد المحامين اتهم محافظ البحيرة بمقابلته بطريقة غير لائقة في مكتبه، بأن تحدث إليه قائلًا: "لو كنت أعرف إنك محامي مكنتش دخلتك مكتبي، المحامين شياطين، لا أحبهم ولا أحب التعامل معهم"، وهو ما نفاه آمنة، في بيان إعلامي آخر قال فيه: "لا صحة إطلاقًا لهذا الأمر وأكن كل التقدير والاحترام للمحامين وعلى رأسهم نقيب المحامين وجميع أعضاء النقابة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من قضائنا العادل والشامخ، فهم فرسان الكلمة وصوت الحق ونصراء المظلومين ولهم دور هام في إرساء العدل وتحقيق العدالة".

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