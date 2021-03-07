الطوارئ الصحية..أرباب المقاهي والمطاعم يهددون الحكومة بعدم الامتثال لقراراتها ويقررون مراسلة الملك

جدة - عبدالحي حسين - عقب قرار الحكومة الرامي إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية؛ هدد أرباب المقاهي والمطاعم ب”عدم الامتثال للقرارات الحكومية”، كما لوحو بإمكانية خوض إضراب وطني في منتصف الشهر الجاري.

وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في حديثه مع “اليوم24″، قرار تمديد الإجراءات الاحترازية رغم تراجع مؤشرات الحالة الوبائية، غير مبرر ويقود البلاد نحو توتر اجتماعي. ووصفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، تمديد حالة الطوارئ الصحية، بالخطوة الحكومية المتهورة.

هذا، وعبر أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من المدن المغرب، عن استيائهم الكبير من ما وصفوه، “باستخفاف رئيس الحكومة و لجنة اليقظة الوطنية والوزارات المعنية بالقطاع، بخطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء”.

وفي خطوة مثيرة، قررت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة الملك محمد السادس، بشأن الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة، جراء القرارات الحكومية” واصفة إياها ب” العشوائية و التعسفية و المتهورة”، وكذلك، كرد فعل لعدم “اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة” .

وكان مجلس الحكومة، المنعقد الخميس الماضي، أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني أن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني سيمتد إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وصادقت الحكومة في الاجتماع على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.