سعيدة شرف: بلبشير هو مسير حساب “حمزة مون بيبي”.. وندوة باطمة لم تكشف الحقيقة كاملة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت سعيدة شرف، خلال الندوة التي عقدتها أمس السبت للرد على دنيا باطمة، أن مسير حساب “حمزة مون بيبي”، هو محمد بلبشير، علما أنه هاجمها، في تصريح صحفي، جمعه بباطمة، في وقت تعرضت فيه لهجوم على الحساب بشكل متزامن.

وقالت سعيدة شرف إن النقيب عبد اللطيف بوعشرين لم يكشف الحقيقة الكاملة في الندوة، التي عقدها إلى جانب دنيا باطمة، يوم 28 فبراير الماضي، وروج أنها بريئة من تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بينما تكذب شرف ذلك.

وعرضت شرف وثائق تؤكد أن عائشة عياش اعترفت في البحث التمهيدي بعلاقة المتهمتين المذكورتين، وهما دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام بمسير الحساب المذكور، المدعو محمد بن بشير، إلى جانب تأكيدهما أنهما على علم أن عائشة عياش قرصنت حساب سهام بادة، الملقبة بسلطانة، وأن دنيا باطمة تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيدة شرف.

وتابعت المتحدثة نفسها: “أن ابتسام باطمة تتوفر بدروها على القن السري الخاص باحساب المذكور، وأن البشير أخبرها بأنها تتوفر، بدورها، على إمكانية الولوج إليه، وهي التصريحات، التي أكدتها، أيضا، عند استنطاقها عند قاضي التحقيق، كما أن علاقة المتهمتين بالحساب نفسه وبمسيريه أكدته، أيضا، صوفيا شاكيري تمهيديا، وأمام قاضي التحقيق، وتم تأكيده كذلك من طرف المسماة سكينة جناح في ملف مماثل”.

وكان النقيب عبد اللطيف بوعشرين قد صرح أن الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، بريئتان من التهم المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي.

وقال بوعشرين إن الثابت، هو تواصل دنيا باطمة، وشقيقتها مع مسير الحساب، لكنهما لم تتدخلا في صور المشاركة، المنصوص عليها في القانون، أولهما عدم امتلاكهما القن السري، الذي يسمح لهما بدخوله، حسب تقدير المحكمة.

وأضاف بوعشرين أن سعيدة شرف وجهت شكاية بباطمة، وشقيقتها ابتسام، لكنها أنكرت ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها.