شاب مغربي بالمكسيك مهدد بـ 10 سنوات سجنا بسبب الكتابة علی جدار قصر تاريخي

جدة - عبدالحي حسين - اعتقلت المصالح الأمنية بالمكسيك شابا مغربيا، يبلغ من العمر 21سنة، بتهمة الكتابة علی الواجهة الرئيسية للقصر في مدينة مكسيكو، وفق ما كشفته وساٸل إعلام محلية.

وشددت المصادر ذاتها علی كون متابعة الشاب المغربي بالكتابة علی واجهة قصر “الفنون الجميلة”، الذي صنف كتراث عالمي لليونسكو، حركها المعهد الوطني للفنون الجميلة والآداب.

وكشفت المصادر نفسها أن المادة 52 من القانون الاتحادي بشأن الآثار والمناطق الأثرية والتاريخية والفنية تجعل من الإضرار بهذا النوع من المعالم التاريخية جريمة يعاقب عليها القانون، مبرزة في السياق ذاته أن العقوبة المنصوص عليها تمتد من 3 الی 10 سنوات.

وكتب الشاب المغربي، وفق افادة المصادر ذاتها، عبارة “أنا موحا” باللغة الانجليزية، مبرزة أن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة مضامين الكتابة والرساٸل التي يمكن أن تحملها في طياتها.