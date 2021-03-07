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استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

استشهد، اليوم، ثلاثة صيادين فلسطينيين في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

وقالت مصادر محلية في غزة " إن زوارق الاحتلال استهدفت قارباً للصيادين، في بحر خانيونس جنوب القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة مما أسفر عن استشهاد كلا من: يحي مصطفي اللحام، حمدي حجازي اللحام، زكريا حجازي اللحام".

 

ونقلت المصادر عن لجنة توثيق الانتهاكات بحق صيادي غزة، تأكيدها باستشهاد 3 صيادين بقصف غرب مدينة خانيونس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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