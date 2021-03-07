نهيان بن مبارك: المرأة في الإمارات تعيش عصرها الذهبي

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

قال وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن "الاحتفال باليوم العالمي للمرأة له طبيعة خاصة في الإمارات، التي قدمت للمرأة خلال نصف قرن من الزمان كافة الفرص وكل سبل الدعم المتواصل لتفعيل جهودها التي أدت إلى تمكينها وتعزيز قدراتها، وهو ما نعتبره تجربة مثالية تمثل نموذجاً مرموقاً أمام العالم كله".



وأضاف - في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة -ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهود المخلصة لرئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي نفتخر بحكمتها ورؤيتها الثاقبة للتنمية البشرية في بكافة أبعادها".

وتابع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قائلاً: "إننا نعتز بعمل أم الامارات المستمر في سبيل تقدم المرأة ونهضة الأسرة ونماء المجتمع، كما نُباهي بما تمثله بالنسبة لنا جميعاً، من قدوة حسنة، ونتعلم من أن إعداد المرأة في الإمارات هو إنجاز وطني نبيل وأن تمكينها من تحقيق كل ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات في خدمة مجتمعها، ووطنها، وأمتها، وعالمها، هو أفضل عمل وأعظم جهد – إننا اليوم، ونحن نتقدم بالتحية إلى الوالدة الفاضلة أم الإمارات، فإنما نعتز ونفتخر بكل ما تقوم به من جهود متواصلة ، في سبيل تأكيد دور المرأة في المجتمع، وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها، في كافة مجالات الحياة – نعتز ونفتخر بحرص سموها الشديد، على أن تكون المرأة الإماراتية نموذجاً وقدوة ، في تحقيق النَّفْعِ والإفادة ، للمجتمع والانسان، بما تتزود به من تعليم متميز ، وما لديها من وعي وذكاء ، وما تتمتع به من عزم وتصميم ، للإسهام في تطوير المجتمع ، وتشكيل معالم المستقبل في إماراتنا الحبيبة".

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن "الاحتفال بيوم المرأة العالمي يحل على الإمارات، والمرأة في هذا الوطن العزيز تعيش عصرها الذهبي، في رحلة بدأت في ظل القيادة التاريخية للمغفور له بإذن الله تعالي الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمرت برعاية ودعم القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل النجاح للمرأة، التي تشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن والعالم، وتتمتع بكامل الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في تقلد أعلى المناصب بالدولة".

وأشار الشيخ نهيان إلى أن "المرأة الإماراتية هي موضع إعجاب واعتزاز، لكل ما تقدمه من عطاء وإنجاز، ندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر في مسيرتها الظافرة، من أجل الاسهام الكامل في تقدم الإمارات وتأكيد مكانتها اللائقة بها بين دول العالم أجمع، وذلك بفضل القيادة المستنيرة، والدعم القوي من جانب سمو أم الإمارات، على طريق تحقيق الخير والسلام والتقدم في الوطن والمنطقة والعالم".