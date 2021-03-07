منظمة رايتس رادار تدين استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين في تعز

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أدانت منظمة رايتس رادار الحقوقية استمرار استهداف مليشيات الحوثي المسلحة للمدنيين بمدينة تعز لليوم الثالث على التوالي، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية التي وقعتها الجمهورية اليمنية.



وذكرت المنظمة، في تغريدات لها على صفحتها بمنصة تويتر أن المليشيات قصفت في الرابع من مارس الجاري منزل المواطن صادق القدسي في حي حوض الأشراف بمدينة تعز بقذيفة هاون، وفي نفس اليوم جرحت المواطنة زهراء عبدالله بشظية في عينها نتيجة سقوط قذيفة هاون في حي وادي القاضي ولا تزال حالتها حرجة.

وأشارت إلى أن المليشيات تستهدف المنشآت التعليمية والصحية بمدينة تعز بعدما قصفت مدرسة الزبيري في حي النسيرية، وقبله قصف قسم الحروق بمستشفى الثورة ما أدى لإصابة المواطن إيهاب أحمد