مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

سجلت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة، إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة سجلت (33) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، تصدرت قائمة الإصابات محافظة حضرموت ب(30) حالة، فيما توزعت بقية الإصابات في كل من تعز، شبوة، ومأرب بواقع حالة في كل منها.

كما سجلت (46) حالة اشتباه كان لمحافظة حضرموت النصيب الأكبر بواقع (39) حالة، يليها عدن (3) حالات، في حين توزعت بقية الحالات بين شبوة، الضالع، المهرة، ولحج، بواقع حالة في كل منها.

وعن حالات الوفاة سجلت اللجنة حالتي وفاة وثلاث حالات شفاء كانت جميعها في حضرموت.

وبذلك ارتفع إجمالي تراكمي حالات الاشتباه (8212)، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة (2444)، منها (650) حالة وفاة، و1442) حالة شفاء