شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم ترتفع لـ 117 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر موقع "وورلد ميتر" الأمريكي أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 117 مليوناً، بينما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و599 ألف حالة.. موضحا أن إجمالي حالات التعافي وصل إلى 92 مليونا و575 ألفا و803 حالات حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 536 ألفا و928 حالة وفاة من أصل 29 مليونا و643 ألفا و263 حالة إصابة، تليها الهند التي سجلت 157 ألفا و791 حالة وفاة من أصل 11 مليونا و210 آلاف و502 حالة إصابة، ثم البرازيل بتسجيلها 264 ألفا و325 حالة وفاة من أصل 10 ملايين و938 ألفا و836 حالة إصابة.