انتحار مسؤول حكومي في محافظة البصرة

وقال المصدر انه تم العثور على جثة مدير مؤسسة الشهداء في محافظة البصرة قصي مسلم عباس مشنوقاً داخل منزل شقيقته النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفاء مسلم بندر.

واكد المصدر ان السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة هل تم الحادث بفعل فاعل ام انتحار.



ويعد الحادث اول عملية انتحار لمسؤول حكومي بعد تزايد حالات الانتحار في عموم المجتمع وخصوصا بين فئة الاحداث في المناطق الفقيرة والمعدمة.