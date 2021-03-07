النزاهة: ضبط مسؤول سابق بتهم التزوير والتلاعب

وقالت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365 ان عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ على خلفيَّة القضية المُتعلّقة وقائعها بالتزوير والتلاعب بقوائم أسماء المُستفيدين المُسطرة في قرار توزيع قطع الأراضي السكنيَّة، مُؤكّدةً ضبط الفريق الأوليَّات و الأضابير الخاصَّة بالعقارات.وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة؛ التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.

يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.

