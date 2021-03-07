انت الان تتابع خبر البابا فرنسيس يصل الى قرقوش في محافظة نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل السومرية، اليوم الاحد، بوصول موكب البابا فرنسيس الى قرقوش في محافظة نينوى.
وقال المراسل ان "موكب البابا فرنسيس وصل الى قرقوش في محافظة نينوى".
واضاف ان "مئات المواطنين استقبلوا بابا الفاتيكان بمدينة قرقوش بالأعلام العراقية وأغصان الزيتون".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر البابا فرنسيس، مدينة الموصل متوجها الى قرقوش.
وذكر مراسل الخليج 365، ان "البابا فرنسيس غادر مدينة الموصل متوجها الى قرقوش".
وفي وقت سابق من اليوم، غادر البابا فرنسيس، مدينة الموصل متوجها الى قرقوش.
وذكر مراسل الخليج 365، ان "البابا فرنسيس غادر مدينة الموصل متوجها الى قرقوش".