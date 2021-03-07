شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تضبط 17 طناً من صمغ القنب المهرب من لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامى - أ ف ب

ضبطت سلطات النيجر 17 طناً من صمغ القنب الهندي بقيمة تقديرية تفوق 36 مليون دولار آتية من لبنان من طريق ميناء لومي في توجو، في كمية قياسية تُضبط في هذا البلد الإفريقي.

وقال وزير الداخلية النيجري ألكاش ألهادا خلال عرض المخدرات: «ضُبطت كمية ضخمة من 17 طناً بقيمة تقديرية تقرب من 20 مليار فرنك إفريقي (36,4 مليون دولار) في مستودع في نيامي».

وهذه المرة الأولى التي تضبط فيها النيجر هذه الكمية من المخدرات المهربة من لبنان، بحسب الوزير الذي أعلن أن 13 شخصاً أوقفوا وأودعوا السجن لضلوعهم في العملية.

وضُبطت المخدرات الموضوعة بعناية في طرود مغلقة بإحكام، الثلاثاء، في أحد الأحياء بضواحي نيامي. وكانت الطرود الصغيرة المهربة بالآلاف تضم كلها مخدرات تحمل اسم وجهة محددة.

وكانت الشحنة غادرت لبنان وعبرت ميناء لومي من طريق شركة هندية قبل نقلها إلى نيامي مع إخفائها داخل صهريج يحمل لوحة من بنين وادعى أصحابه أنهم ينقلون الوقود، وفق الشرطة النيجرية.

ولفتت الشرطة إلى أن المخدرات المضبوطة كانت متجهة إلى ليبيا مروراً بمدينة أغاديز الكبيرة في شمالي النيجر.

وفي يونيو/حزيران 2018، ضبطت السلطات في نيامي ثلاثة أطنان من صمغ القنب الهندي مهربة من بلدان المغرب بقيمة مقدرة بثلاثة مليارات فرنك إفريقي (5,4 ملايين دولار). وكانت الشحنة غير القانونية مخبأة داخل صناديق من الفواكه والخضر.

وفي مايو/أيار 2018، ضبطت الشرطة النيجرية أيضاً أكثر من 29 طناً من الأدوية المزيفة.