شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير 10 طائرات مفخخة استهدفت مناطق وأعيان مدنية في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى. وأوضح إنه رصد إطلاق عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة من جانب الميليشيات الحوثية.

وشدد التحالف على اتخاذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأعلنت التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار ”مفخخة“ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.