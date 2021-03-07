شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السويدية تفض مظاهرة ضد قيود «كورونا» في ستوكهولم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستوكهولم – رويترز

فرقت الشرطة السويدية، السبت، مئات المعارضين للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، والذين نظموا احتجاجاً في العاصمة ستوكهولم في خرق لحظر التجمعات الكبيرة. وأغلقت الشرطة جسراً في وسط المدينة وقالت على موقعها على الإنترنت، إنها تجري حواراً مع المنظمين لإقناع المتظاهرين بالتفرق. وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تدفع بعض المتظاهرين. وقالت الشرطة إن 6 من أفرادها أصيبوا ونقل أحدهم إلى المستشفى. وسجلت السويد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة 4831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، و26 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 13003. وقالت الحكومة الشهر الماضي، إنها ستخفض ساعات عمل المطاعم والحانات والمقاهي وتشدد القيود على عدد الأشخاص المسموح بهم في المتاجر في محاولة لتفادي التعرض لموجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.