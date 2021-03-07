شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باراجواي يجري تعديلاً وزارياً بعد احتجاجات على إدارة السلطة لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسونسيون - أ ف ب

أعلن رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتيز، السبت، عن تعديل وزاري وشيك في حكومته بعد احتجاجات عنيفة طالبت باستقالته بسبب إدارته لأزمة جائحة كوفيد-19. وقال الرئيس في رسالة موجهة إلى الأمة، إن هناك تغييرات ستطرأ في ثلاث وزارات، وإنه سيكشف أسماء المسؤولين الجدد في الساعات المقبلة. وأضاف «أنا أدرك أن المواطنين ينتظرون تغييرات وسأفعل ذلك. سأعين وزراء جدداً في وزارات الصحة والمرأة والتعليم (..) وسنواصل هذا الأسبوع درس تغييرات أخرى». وأشار بينيتيز إلى أن التغييرات الوشيكة تم تبنيها في سبيل «التهدئة». وقال: «أنا متأكد من أن الرجال والنساء الذين سيتم تعيينهم سيتضامنون لمواجهة هذه اللحظة الملحة التي يعيشها وطننا». وأوضح الرئيس أنه سيطلب من وزير الصحة الجديد «ضمان توفير الأدوية اللازمة في الوقت المناسب». وفي إشارة إلى تظاهرات الجمعة، أكد أنه سيضمن حرية التعبير وحرية التجمع لكنه حذر من أن «العنف ليس هو السبيل». وشدد على أن باراجواي «لا تحتاج إلى تظاهرات وتظاهرات مضادة، البلد بحاجة إلى أن نكون متحدين». وخرجت تظاهرات عنيفة في باراجواي الجمعة احتجاجاً على إدارة السلطة لأزمة فيروس كورونا، في حين قدم وزير الصحة استقالته.