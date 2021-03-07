شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تُحرر 10 أجانب خطفهم قراصنة الشهر الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورت هاركورت (نيجيريا) - أ ف ب

أعلن جيش نيجيريا أنه حرر، السبت، ستة صينيين وثلاثة إندونيسيين وغابونياً واحداً وأربعة نيجيريين من أفراد طاقم سفينة صيد استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الغابون مطلع شباط/فبراير الماضي. وقال كولونيل محمد يحيي إن «الرجال العشرة خطفوا قبالة سواحل الغابون في السابع من شباط/فبراير واقتيدوا إلى الساحل النيجيري». وأضاف أن «فدية قدرها 300 ألف دولار دفعت قبل وصولنا لإنقاذهم». وأضاف أنه بعد دفع هذه الفدية وبينما كان الرهائن يخرجون من الأدغال حيث كانوا محتجزين في جنوب شرق نيجيريا «وصلت إلينا معلومات تتعلق بخطف محتمل جديد» ما دفع «الجيش والقوات الموالية للحكومية إلى اتخاذ قرار التدخل لإنقاذهم». وتكررت الهجمات على السفن لخطف طواقمها للحصول على فدية في السنوات الأخيرة في الخليج الممتد من السنغال إلى أنجولا. ويشن هذه الهجمات خصوصاً قراصنة نيجيريون. وكان قراصنة على متن زوارق سريعة صعدوا إلى سفينة الصيد الصينية «ليانبنغيو 809» التي ترفع علم الجابون قبالة بورت جنتيل في الغابون. ورصد القراصنة الذين كانوا على متن السفينة مع طاقمها على بعد حوالي 110 كيلومترات عن جزيرة بوني النيجيرية بعد أيام قليلة من الهجوم. وقالت المجموعة الاستشارية المتخصصة بالأمن البحري «درايد غلوبال» إن القراصنة يستخدمون هذه السفينة منطلقاً لمهاجمة ناقلات نفط في المنطقة. وفي 2020، سجلت في هذه المنطقة التي تمتد على أكثر من 5700 كيلومتر من ساحل السنغال في الشمال إلى أنجولا في الجنوب، 130 من أصل 135 عملية لخطف بحارة في العالم، حسب تقرير حديث للمكتب البحري الدولي. وأصبح هذا الأسلوب يدر أرباحاً أكبر من تلك التي تأتي من الهجمات على ناقلات النفط. وتمر أكثر من 1500 سفينة يومياً على الطريق البحري المتاخم لأكبر دولتين منتجتين للنفط في إفريقيا، نيجيريا وأنجولا، وتسلكه بانتظام حوالي خمسين سفينة تابعة لمجموعة ميرسك.