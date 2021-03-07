شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء سيول في الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

أعلنت السلطات المحلية الجزائرية أن أربعة أشخاص قضوا غربي البلاد، فجر الأحد، إثر سيول تسببت بها أمطار غزيرة «فجائية». وأوضح جهاز الحماية المدنية أنّ «التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف (شمال غرب) من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات». وأعلن «تسجيل أربع وفيات، امرأتين ورجل وطفل». وتحدث بيان الحماية المدنية على موقع فيسبوك عن «حصيلة أولية»، مضيفاً أنّ عمليات البحث «عن ضحايا محتملين» ما زالت جارية. ولفت إلى أنّ السيول أسفرت عن «غلق الطريق السيّار شرق-غرب» وطرق ثانوية أمام حركة المرور «بسبب تجمع مياه الأمطار». وتشهد الجزائر تأخراً لتساقط الأمطار، خاصة في وسط البلاد وغربها. وكانت وزارة الشؤون الدينية أقامت، السبت، «صلاة للاستسقاء». وبلغت نسب امتلاء السدود حتى نهاية كانون الثاني/يناير أقل من 25% في تلك المناطق، بينما فاقت نسبة 60% في المناطق الشرقية.