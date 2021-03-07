شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 32 عاماً.. كولومبي يعثر على شقيقه في النرويج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا – رويترز

كان جوناتان عمره ثلاثة أعوام، يلعب مع شقيقه ألفونسو البالغ سبعة أعوام، في حديقة منزلهما في غرب بوجوتا يوم 25 سبتمبر /أيلول عام 1988، عندما اقترب منهما صديق للأسرة وطلب منه أن يصحبه ليشتري له حلوى، ليختفي ولم تعثر الأسرة له على أثر لمدة 32 عاماً.

وكان شقيقهما الأوسط خوان هيمينز، وعمره خمسة أعوام، ينظر من النافذة عندما أخذ الرجل شقيقه. ويقول إنه كبر بين ذنب ألفونسو الذي لم يمنع الرجل من أخذ شقيقه وحزن والدتهم (آنا) على اختفائه.

بعد ستة أعوام، في عام 1994، عاد الرجل إلى البيت زاعماً أن زوج الأم طلب منه أخذ الطفل. ولم تناقش الأسرة موضوع زوج الأم أكثر من ذلك، ولم يكن بإمكان رويترز الاتصال به. وقال الرجل كذباً إن جوناتان تم تبنيه في الولايات المتحدة.

وتعهد خوان بأن يعثر على شقيقه، إذ انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2007 ليعمل ممثلاً «كان هذا أهم شيء لي».

بعد سنوات، التقى خوان مع الرجل الذي أخذ الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الرجل توفي قبل أن يتقابلا. وفي ذلك الوقت تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة للحمض النووي عن مسابقة تجريها للفوز باختبار مجاني للقصة الأسرية الأكثر تأثيراً.

وقال «هكذا أرسلت قصة شقيقي. وردوا علي بأنهم قبلوها».

في عام 2019 تلقى خوان رسالة من محام في النرويج (34 عاماً) قال فيها إنه تم تبنيه في سن الرابعة وكان يحاول البحث عن أسرته الحقيقية.

سافر خوان إلى النرويج في عام 2020 للقاء جوناتان الذي تغير اسمه إلى جون. ثم عاد الشقيقان إلى كولومبيا.

كبر جوناتان وهو يعرف أنه تم تبنيه من كولومبيا، لكن قيل له إن والديه الحقيقيين تخليا عنه وتركاه في ملجأ في مدينة إيباجيه. وعلم جوناتان فقط بخطفه بعد عودته إلى كولومبيا عند لم الشمل مع أسرته. وتقول الأم إنها لم تفقد الأمل أبداً في أن ترى جوناتان مرة أخرى.