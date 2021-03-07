شكرا لقرائتكم خبر عن طيران شرطة أبوظبي ينقل مصاباً إلى مدينة الشيخ شخبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية مصاباً إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وكانت طيران شرطة أبوظبي، تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بإصابة شخصين إصابات متعددة، إثر تعرضهما لحادث تدهور دراجة نارية في منطقة رملية بسويحان، حيث نقل المصاب بإصابات بليغة بطائرة الإسعاف، والمصاب بإصابات خفيفة بسيارة الإسعاف.

ووفرت طواقم الطائرة الرعاية الطبية اللازمة، ضمن حرصها المستمر على الاهتمام بالمصابين والمرضى، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة للعناية بهم خلال نقلهم بالمروحية.