شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة جامعة أبوظبي يبتكرون روبوتاً يساعد أصحاب الهمم على التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدعم من مكتب البحوث والبرامج الممولة في جامعة أبوظبي ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، طور طلبة الهندسة الكهربائية والحاسوب في الجامعة نظاماً شاملاً أطلق عليه اسم «D1Cart»، والذي يعد بمثابة روبوت يوظف الذكاء الاصطناعي في مساعدة أصحاب الهمم على التسوق بسهولة ويسر وراحة.

وتتكون «D1Cart» من ذراع روبوتية وآلية رفع يتم التحكم بها من خلال عصا تحكم عن بُعد لمساعدة أصحاب الهمم على الوصول إلى المنتجات الموجودة على الرفوف العالية والتقاطها دون عناء. وتم تطوير نظام التحكم وفقاً لعدة عوامل دقيقة بما في ذلك السرعة والحساسية والموثوقية، وكذلك التركيز على توفير مساحة كافية للمستخدم تمكنه من التحكم بالأداة يدوياً بشكل سهل وبسيط. وتم دعم الأداة أيضاً بنظام مسح آلي للباركود يهدف إلى توفير الراحة والسرعة لأصحاب الهمم نظراً لعدم حاجتهم إلى الانتظار في طوابير الدفع. ويساعد هذا النظام المتكامل على الحد من تفاعل أصحاب الهمم مع العاملين في مراكز التسوق والمتسوقين مما يساهم في تعزيز التدابير الوقائية وإجراءات السلامة المتخذة للحفاظ على الصحة ومواجهة خطر الإصابة بكوفيد-19.

وقام بتصميم «D1Cart» طلبة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة أبوظبي: عبدالله سعيد جاد، وعبدالله إسلام راشد، وسعيد درويش الخميري، وقسم الباري محمد، بإشراف الدكتور محمد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب، والدكتور محمد الخضر، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة.

وتمكن الطلبة من تصميم وتطوير «D1Cart» على مدى عدة أشهر من العمل الدؤوب مواصلين توظيف مهاراتهم العلمية والعملية للخروج بأفكار مبتكرة لتطوير الأداة وتوفيرها لخدمة ومنفعة المجتمع.