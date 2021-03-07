بلدية الشارقة تُخلي 13 ألف مخالف وعازب من مناطق الأسر

الشارقة: ”الخليج 365”

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية لإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث تشمل هذه الزيارات مناطق مدينة الشارقة كافة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة. وأكد ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، الاستمرار بإخلاء العزّاب والمخالفين من المناطق المخصصة للأسر، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتوفير البيئة المثالية لهذه الأسر والحفاظ على خصوصيتها وسلامتها وأمنها، حيث تخلي البلدية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين تلك المناطق، وتقطع الخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسة المخالفة والتوصيلات الكهربائية العشوائية والتي تشهد تكدساً في أعداد المخالفين، خصوصاً في ظل الأحوال الحالية التي تتطلب التزاماً بالتدابير والإجراءات الوقائية. وأوضح الطريفي إخلاء نحو 13 ألف مخالف وعازب حتى الآن، خلال 3 آلاف حملة نفذتها، حيث شهدت اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المساكن المخالفة. مشيراً إلى أن البلدية تحرص على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعقود الإيجار الموثقة لديها، وفق شروط تمنع الطرفين من الإخلال بنظام التسكين، للحفاظ على المظهر الجمالي وأمن الأسر وسلامتها وخصوصيتها. وأفاد بأن البلدية وسّعت نطاق هذه الحملات لتشمل الأبراج السكنية في مختلف مناطق المدينة ورصدت خلالها عدداً من المخالفات شهدت تقسيمات هندسية مخالفة أيضاً وتكدساً داخل الشقق دون مراعاة للتدابير الوقائية، ورصد سلوكات سلبية، لذا اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة. وفي سياق متصل أشاد الطريفي، بالدور الكبير والملموس والتعاون الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال هذه الحملات ما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأشار إلى أن البلدية ترحب بكل ملاحظات الجمهور واستفساراتهم والإبلاغ عن المساكن المخالفة، بالتواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993، والقنوات الرسمية الأخرى التابعة لها.

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