«إيميكول» تنجز محطة تبريد «إكسبو 2020» باعتماد الذكاء الاصطناعي

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الإمارات ديستريكت كولينغ «إيميكول» المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن الانتهاء من بناء محطة تبريد المناطق في موقع إكسبو 2020. وستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك: قرية إكسبو، موقع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى محطة هيئة الطرق والمواصلات. وستوفر المحطة 60 ألف طن من التبريد، كقدرة إنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علماً بأن المرحلة الأولى من المحطة بدأت العمل حالياً، وتوفر 20 ألف طن. ويعتمد تصميم المحطة على نظام فريد يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة مباشرة ويوفر نظاماً أفضل للتصريف باعتماد أساليب أكثر استدامة لعمليات التبريد بالمياه.

حلول تبريد فعالة وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «تتمثل رؤية إيميكول في الارتقاء بمعايير استدامة المباني والبنية التحتية في العالم من خلال توفير حلول تبريد فعالة وصديقة للبيئة، ويتوافق بناء محطة تبريد المناطق في إكسبو 2020 مع هذه الرؤية الطموحة». وأضاف: «يعتبر تطوير محطة تبريد المناطق إنجازاً كبيراً على صعيد الاستدامة وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميمها لتبسيط عملية التبريد بالمياه وتحسينها مما يعزز رفاهية الضيوف والموظفين في موقع إكسبو 2020». تقع محطة تبريد المناطق في جناح الفرص في موقع إكسبو 2020 المجاور لمحطة «الفرص» للكهرباء، ويعتمد تصميمها على مفهوم حديث يجسد رؤية «إيميكول» مع الالتزام بفلسفة التصميم الفريدة لموقع إكسبو 2020 وفكرته الأساسية التي ترتكز على الاستدامة. ويشمل تصميم المحطة عناصر معمارية خاصة بعيدة تماماً عن تصاميم المحطات العادية دون المساس بالمتطلبات الفنية لها، حيث تلتزم المحطة بأعلى المعايير الدولية للمباني الصديقة للبيئة المستدامة ومعايير تنمية المناطق الحضرية الحديثة. وقد تم بالفعل اختيار المشروع للفوز بالجائزة الوطنية لعام 2020 ضمن جوائز ميد بفضل هندسته الفريدة والقيمة الكبيرة التي يقدمها.

أهداف التحول الرقمي يذكر أن شركة إيميكول تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي وتسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل من خلال مبادراتها الفريدة الأخرى، مثل أول محطة تبريد آلية بالكامل باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تم الانتهاء من إنشائها في العام 2020. ويؤكد اختيار «إيميكول» لتوفير خدمات تبريد المناطق في موقع إكسبو دبي 2020 تطور النظام الشامل للشركات في دبي للاستثمار والتزامها الأكبر بالمساهمة في نجاح الفعاليات الضخمة.

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