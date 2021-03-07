شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تشي مدرب داليان واندا الأسبق عن 71 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - رويترز

قالت وسائل إعلام صينية، الأحد، إن تشي شانغبين المدرب الأسبق لنادي داليان واندا المنافس في الدوري الصيني لكرة القدم توفي السبت، عن 71 عاماً. وقاد تشي، وهو لاعب وسط دولي سابق أيضاً، داليان واندا إلى قمة الكرة الصينية في تسعينات القرن الماضي، وفاز النادي تحت قيادته بلقب الدوري الصيني مرتين متتاليتين في 1996 و1997. وخلال هذه الفترة المتميزة حقق داليان مسيرة خالية من الهزيمة في 55 مباراة متتالية وهو رقم قياسي لا يزال صامداً على مستوى الصين حتى الآن. وبعد الفوز بلقب الدوري المحلي في 1997 استقال تشي من تدريب داليان وأصبح مساعداً لمدرب منتخب الصين بورا ميلوتينوفيتش عندما بلغت الصين نهائيات كأس العالم للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن في 2002.