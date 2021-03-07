التحالف العربي: اعتراض وتدمير 8 طائرات حوثية مفخخة استهدفت المدنيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والاعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة.

وأوضح التحالف، بحسب ما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، فإنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير ٣ طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الارهابية من المليشيا.

وأشار إلى أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقه عدائيه من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران".

وفي وقت سابق، أكد التحالف رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أكد أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات بدون طيار خلال الـ 24 الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.