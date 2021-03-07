وزير البترول يتفقد توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60%، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وقالت وزارة البترول إن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول خاصة في مجال التكرير لتحقيق خطة الوزارة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية "البنزين والسولار" بحلول عام 2023.

وذكر طارق الملا أن هذه التوسعات تأتي ضمن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التي ينفذها قطاع البترول والتي شملت مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية، ومجمع إنتاج البنزين والسولار بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد واللذين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

كما أشار إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول وبدء مراحل التشغيل التجريبي بنهاية عام 2020 إيذاناً للتشغيل النهائي خلال الفترة القليلة القادمة، فضلاً عن تنفيذ مجمع لإنتاج السولار الجاري إنشاؤه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك".

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يتم تنفيذها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية لإنتاج منتجات بترولية بالمواصفات العالمية، وتشارك فيها بتصميم وتنفيذ الأعمال الشركات الوطنية إنبي وبتروجت اللتان تبوأتا مكانة كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى وأمامهما فرص واعدة في السوق العالمية ومنافسة كبريات الشركات في هذه المجالات.

وقال إنه تم وضع خطط عاجلة للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وتعويض فترات التأخير في توريد بعض المعدات والخامات من الخارج خلال العام الماضي نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت دول العالم.

وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة في مجال التكرير تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتقليل فاتورة الاستيراد، واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

وأضاف الوزير أن توفير المنتجات البترولية شهد استقراراً واضحاً نتيجة تنفيذ خطة طموح استهدفت تطوير صناعة التكرير من خلال رفع كفاءة القدرة التشغيلية للمصافي القائمة، وإنشاء مشروعات تكرير جديدة.

وذكر أنه روعي في هذه المشروعات التوزيع الجغرافي بمحافظات مصر لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية، والمساهمة في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتخزين البترول والغاز.

ورافق الوزير خلال الزيارة رؤساء هيئة البترول، والقابضة للبتروكيماويات، وميدور، وإنبي، وبتروجت، ومعاون وزير البترول للنقل والتوزيع، ونواب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، وفقا للبيان.