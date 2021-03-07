صور.. انطلاق امتحانات مدارس التمريض في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني بمدارس التمريض بجنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن فريق مكافحة العدوى بكافة مدارس وفصول التمريض على مستوى المحافظة، بتطهير وتعقيم المدارس ولجان الامتحانات، والتأكد من مراعاة أعداد الطلاب خلال توزيعهم على اللجان للحفاظ على التباعد.

وأوضح أنه جرى تخصيص عيادة بكل لجنة تضم فريق طبي متكامل، لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إنه جرى تعقيم المدارس ولجان الامتحانات والكنترول، مع التشديد على ارتداء الكمامة وتوفير المواد المطهرة وأدوات الوقاية، مع تشكيل لجنة للإشراف على الالتزام بالقواعد ووضع علامات إرشادية لتنظيم دخول وخروج الطلاب للجان الامتحان.

وأضاف أنه جرى قياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية، والمرور ببوابات التعقيم، وتخصيص حجرة لعزل أي طالب تطرأ عليه أي مشكلة صحية أو أعراض خلال الامتحان، وتخصيص أحد الممرضين للإشراف على غرفة العزل، التي جرى تزويدها بأنبوبة أكسجين ومحاليل طبية وأجهزة ضغط وغيرها من الأدوات اللازمة.