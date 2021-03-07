"الإجابة في الكومنتات".. غش جماعي لطلاب 2 ثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداول رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك، إجابات أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية"، والفيزياء لطلاب "الشعبة العلمية، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان.

وتبادل الطلاب الإجابات للامتحان بالكامل مكتوبة في ورق بخط اليد ووضعها في التعليقات، حيث يكتب الطالب في إحدى المجموعات الخاصة لطلاب الثانوية "محتاج إجابات الفيزياء أو التاريخ"، ليتم نشرها في التعليقات.

ويؤدي اليوم الأحد طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.

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