ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

شهدت الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا في عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد رغم أن المستشفيات سجلت تراجعا في عدد الإصابات الجديدة.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن البلاد سجلت أكثر من 2400 حالة وفاة، الجمعة، ارتفاعا من 1903 وفيات يوم الخميس.

ووفق بيانات جامعة جونز هوبكنز، تقارب حصيلة يوم الجمعة 2468 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وسجلت البلاد أكثر من 62 ألف إصابة جديدة، الجمعة، بانخفاض عن 67164 حالة المسجلة الخميس.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن 42541 مصابا كانوا في المستشفيات، الجمعة، منهم 8634 في وحدات العناية المركزة.

أما يوم الخميس فسجلت المستشفيات دخول 44172 مصاب إليها.

وتظهر البيانات أن الإصابات القادمة للمستشفيات بدأت تنخفض تدريجيا منذ تجاوزها 130 ألفا في يناير الماضي.

وبلغت وفيات كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 520 ألفا، فيما أصيب أكثر من 28.8 مليون شخص بالفيروس.

وتسبب الفيروس بوفاة مليونين و581 ألفا و34 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض، في نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة أكثر من 116 مليونا و31 ألفا و470 شخصا بالفيروس في العالم منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.