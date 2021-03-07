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التحالف: رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، 07/آذار/2021، اعتراض وتدمير ما مجموعه (٨) طائرات دون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

 

وقال التحالف إن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا.

 

وأكد العقيد تركي المالكي، الناطق باسم التحالف، أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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