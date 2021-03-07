حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أطلق المركز الوطني للأرصاد حزمة تنبيهات خلال نشرته اليومية لأحوال الطقس، للمواطنين في 5 محافظات اليمنية من أجواء باردة نسبياً ومغبره، خلال يومنا هذا الأحد.

ونبه المركز الوطني للأرصاد كلاً من :

* مرضى الصدر وكبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر الغبار لما لها من أضرار على الصحة العامة.

* المتعاملين مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة لحماية أجهزتهم من آثار الغبار.

* سائقي المركبات فى الطرقات الصحراوية بتوخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو الى غائم جزئياً، مغبر نسبياً بارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء ) مع سحب ركامية متفرقة على اجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية خلال ساعات الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، الرياح جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية، جنوبية شرقية إلى جنوبية على السواحل الغربية تتراوح سرعتها مابين 07 إلى 15عقدة.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس مغبر نسبيا على صحاري محافظات (حضرموت، المهرة، مأرب، الجوف، شبوة و صعدة ) وأجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية مع رياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو الى غائم جزئياً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة