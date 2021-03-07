الامارات.. 6.265.860 جرعة لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 30544 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 6.265.860 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 242159 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2959 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 408236 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1310 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎ وأعلنت الوزارة عن شفاء 1901 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 391205 حالات.