شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية وأمريكا تقلصان تدريبات عسكرية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سول اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان تدريبات الربيع العسكرية هذا الأسبوع لكن التدريبات المشتركة ستكون أصغر من المعتاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن البلدين سيبدأن "تدريبات مركز القيادة من خلال المحاكاة بالكمبيوتر" لمدة تسعة أيام يوم الاثنين.

وأضافت أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قررتا المضي قدما في التدريبات بعد "مراعاة شاملة للموقف فيما يتعلق بكوفيد -19 ، والحفاظ على وضع الاستعداد القتالي ، ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ، وإحلال السلام". مشيرا إلى أن التمرين "دفاعي" بطبيعته.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن التدريبات لن تشمل مناورات في الهواء الطلق مثل التي تم إجراؤها على مدار العام وسيتم تقليل عدد الجنود والمعدات إلى الحد الأدنى بسبب الجائحة.

وحتى قبل الجائحة تم تقليص التدريبات لتسهيل المفاوضات الأمريكية الهادفة إلى إنهاء برامج بيونج يانج النووية.