السعودية والأردن تدينان اعتداء مقديشو الإرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت المملكة العربية والسعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، مجددةً التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مقدمةً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفي بيان مماثل، أدانت الحكومة الأردنية، الاعتداء الإرهابي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أن هذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كافة، مشدداً على موقف بلاده الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع.