شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية مبابي تقود باريس سان جرمان إلى ثمن نهائي كأس فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ ف ب

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي، فريقه باريس سان جرمان إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم، بتسجيله ثنائية في مرمى بريست (3-صفر)، السبت، في الدور الـ16. ومنح مبابي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة التاسعة، وأضاف الإسباني بابلو سارابيا الثاني في الدقيقة 44، قبل أن يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77. وأكد فريق العاصمة، حامل لقب المسابقة والرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، جاهزيته لاستضافة برشلونة الإسباني، الأربعاء، المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم مباراة الذهاب في كامب نو بفوز كبير 4-1. وخلافاً لمعاناته في دور الـ32 عندما تغلب بصعوبة على فريق كاين من الدرجة الثانية 1-صفر في مباراة تعرض فيها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى إصابة أبعدته عن الملاعب حتى الآن، لم يجد لاعبو فريق العاصمة أي صعوبة في تخطي عقبة بريست. وعاد الأرجنتيني أنخل دي ماريا إلى اللعب مجدداً بعد غياب لمدة شهر بسبب الإصابة، حيث أشركه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الدقيقة 66 مكان سارابيا. وجلس القائد البرازيلي ماركينيوس والأرجنتيني ماورو ايكاردي والمدافع بريسنل كيمبيمبي على دكة البدلاء، فيما غاب حارس المرمى الأساسي الكوستاريكي كيلور نافاس. وتأهل أيضاً ليون بفوزه على سوشو من الدرجة الثانية بخمسة أهداف للجزائري جمال الدين بن العمري (8) والعاجي ماكس كورنيه (10) والجزائري الأصل ريان شرقي (45 و87) والبلجيكي جايسون ديناير (77) مقابل هدفين للعاجي كريس فياني بيديا (41 و56). كما تأهل متز بفوزه على مضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 4-صفر، ومونبلييه بتغلبه على مضيفه أليس من الدرجة الوطنية الثالثة 2-1. وخرج لوريان بخسارته أمام مضيفه لو بوي من الدرجة الوطنية الثانية صفر-1، ولنس بخسارته أمام ريد ستار من الدرجة الوطنية 2-3.