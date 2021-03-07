شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانات واعدة لدواء ضد «كورونا» يؤخد عن طريق الفم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو - أ ف ب

أعلنت شركة الأدوية العملاقة «ميرك» ومختبر أمريكي، الأحد، إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لـ «كوفيد-19» يؤخذ عن طريق الفم، وأظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثاراً إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة. وأوقفت «ميرك» نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، عملها على تطوير لقاحَين محتملين لكوفيد-19، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار «مولنوبيرافير» الذي تُطوّره بالشراكة مع «ريدجباك بايو» الأمريكيّة. وخلال اجتماع، السبت، مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار قلّل إلى حدّ كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد 5 أيام من العلاج. وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في «ريدجباك بايو» ويندي بينتر، في بيان، إنّ «هناك حاجة للعلاجات المضادّة لـ سارس-كوف-2 لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا». كما تعمل «ميرك» على علاج يُسمّى «إم كاي-711». وقالت المجموعة نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضاً بأكثر من 50% في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من كوفيد-19.