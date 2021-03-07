شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدولة يبحث التعاون مع صربيا في قطاع البنية التحتية والنقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج /وام

بحث مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى صربيا، العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قيادتي البلدين الصديقين. كما جرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة قطاع البنية التحتية والنقل. جاء ذلك خلال لقائه كلاً على حدة بآنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا وتوميسلاف موميروفيتش، وزير المواصلات والبناء والبنية التحتية الصربي. وأكد الظاهري على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. وقد شارك في اللقاءين وفد من شركة موانئ دبي العالمية برئاسة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث تم بحث مواصلة تعزيز التعاون والفرص المتاحة للشركة في الموانئ الصربية.