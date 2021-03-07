شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» ترفع ملكيتها في «داماك إنترناشيونال ليمتد» إلى 45% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» على زيادة ملكية الشركة في رأس مال شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد».

وأوضحت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، إلى أن المجلس وافق خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي على زيادة حصة «داماك العقارية» في شركة «داماك إنترناشيونال ليمتد» من 20% إلى 45%.

وثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «داماك العقارية» عند درجة (B) مع منحها نظرة مستقبلية سلبية. وتوقعت الوكالة أن يبقى الأداء التشغيلي للشركة ضعيفاً حتى عام 2022، مع انخفاض الإيرادات بنحو 40% إلى 45% في عام 2021. ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تستمر «داماك» في توليد التدفقات النقدية من عمليات تسليم المشاريع، وضخ المبالغ النقدية من حسابِ الضمان والتي ستستخدمها لسداد صكوكها المستحقة في إبريل 2022، وخفض الديون.

وأعلنت «داماك العقارية» عن نمو إيراداتها الإجمالية المحققة خلال 2020، لتصل إلى 4.7 مليار درهم، مقارنة مع 4.4 مليار درهم في 2019. ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة إلى 2.3 مليار درهم خلال العام، ولكن الشركة سجلت خسائر صافية 1.04 مليار درهم في 2020، مقارنة بـ 37 مليون درهم في 2019.