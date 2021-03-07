شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شعاع» يناقش توزيع أرباح نقدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال» توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، وذلك خلال اجتماعه يوم 10 مارس / آذار الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، بأن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأضافت أن المجلس سينظر كذلك في رفع مقترح للجمعية العمومية فيما يتعلق بمكافآة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.