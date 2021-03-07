شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية القابضة»: الأرباح 6 أضعاف 2019 بدعم الاستحواذات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، في بيان الأحد، إن صافي أرباحها في 2020 ارتفع إلى 3 مليارات درهم بواقع ستة أضعاف أرباح العام السابق، مدفوعاً بسلسلة صفقات الاستحواذ التي نفذّتها الشركة إلى جانب نموّ أنشطتها عبر محفظة أعمالها المتنوعة.

وأظهرت النتائج المالية المُدققة بالكامل عن السنة المالية 2020، ارتفاع الإيرادات السنوية إلى 7 مليارات درهم مقارنةً بـ 1.26 مليار درهم خلال العام 2019، أي بنمو 455.5%.

شهدت الشركة نمواً وتوسعاً متسارعين عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، بما فيها الرعاية الصحية والمنتجات الغذائية والعقارات والزراعة والتقنيات الرقمية. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بصفقات الاستحواذ المدروسة جيداً برؤية ثاقبة التي نفّذتها الشركة وتضمّنت الاستثمار عبر قطاعات متنوعة، من خلال دمج الأعمال والسيطرة المشتركة، مما ساهم في رفع قيمتها وتعزيز نموّها على الأجل الطويل. فضلاً عن ذلك، استثمرت الشركة في حصص أقلية مهمة ضمن عدد من الشركات الواعدة.

أصول الشركة

وارتفعت القيمة الإجمالية لأصول الشركة العالمية القابضة إلى 14 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2020، مقارنةً بـ 4 مليارات درهم خلال العام الماضي. وبلغت الأرصدة النقدية للشركة وما يعادلها 3.7 مليار درهم بنهاية العام 2020.

«سبيس إكس»

وكانت الشركة العالمية القابضة قد استحوذت على حصص في كل من شركة الفضاء «سبيس إكس»، ومقرها كاليفورنيا، من خلال صندوق استثماري خاص، بالإضافة إلى استثمارات أخرى في شركة «أكسفورد نانوبور تكنولوجيز»، الشركة البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي، إلى جانب الشركة المتخصصة في التسويق الرقمي «ييلدمو»، ومقرها نيويورك، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

قدرة رأسمالية عالية

وقال بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «حققت الشركة العالمية القابضة نجاحاً كبيراً ونجحت في ترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة تتمتع بقدرة رأسمالية عالية وتمتلك محفظة أعمال متنوعة تغطي ستة قطاعات رئيسية. وعلى الرغم أن نموّنا جاء مدفوعاً بشكل جزئي بصفقات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، فقد سجّلت شركاتنا التابعة كذلك نموّاً قوياً عبر أعمالها الأساسية محققةً إيرادات بنسبة 165%، مما يُظهر مرونتنا الكبيرة في مواجهة تحديات وتداعيات بيئة الاقتصاد الكلي العالمي. وتتمتع الشركة العالمية القابضة حالياً بالإمكانات والمقومات التي ستمكّنها من مواصلة تحقيق القيمة عبر استثماراتها خلال السنوات القادمة، كما أنها تتمتع بمكانة بارزة تؤهلها إلى توسيع نطاق محفظة أعمالها واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة».

تعزيز نموّ المحفظة

تتبنّى الشركة العالمية القابضة استراتيجية واضحة المعالم يتمثّل هدفها في تعزيز نموّ محفظة أعمالها عبر تنفيذ سلسلة من صفقات الاستحواذ وضخ الاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة ودمج الأعمال وتنويعها والتخارج من الاستثمارات، وتضم محفظتها أكثر من 25 شركة عبر ستة قطاعات رئيسية، وهي: القطاع الصناعي ورأس المال والتقنيات الرقمية والأغذية والمرافق والعقارات، وسوف تتوسّع أعمال الشركة خلال العام الجاري لتشمل قطاعات جديدة مثل قطاع التعليم والترفيه والتجزئة والزراعة والرعاية الصحية. وستواصل الشركة العالمية القابضة جهودها المبذولة في تقييم الفرص الاستثمارية، سواءً من خلال الملكية المباشرة أو الدخول في شراكات في السوق المحلية والدولية.