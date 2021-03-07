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استطلاع يكشف بالأرقام انهيار شعبية أردوغان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

أعلنت شركة استطلاعات الرأي «متروبول» عن نتائج أحدث استطلاع لها أجرته في شهر فبراير، الذي أظهر رفض 47.8 % من المشاركين لطريقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في إدارة البلاد.

 

وقالت الشركة إن 46 % من المشاركين وافقوا على طريقة أردوغان في إدارة تركيا، في حين رفضها 47.8 %.

 

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك 9.9 % من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية و28.3 % من مؤيدي حزب الحركة القومية لا يقبلون بأردوغان رئيسًا لتركيا

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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