مطالبات بحظر مشاركة إيران في “أولمبياد طوكيو”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

تزايدت المطالب الدولية بمحاسبة النظام الإيراني على قمع وإعدام الرياضيين في البلاد ومنع طهران من المشاركة في البطولات والفعاليات الدولية.

وفي مقال نشر في مجلة “ذي هيل” The Hill، وجه كاتبان الدعوة للشركات الكبرى التي ترعى وتمول البطولات الدولية لسحب رعايتها لأولمبياد طوكيو بسبب مشاركة إيران.

كما دعا المقال إلى محاسبة اللجنة الأولمبية الدولية على تجاهل ميثاقها الذي ينص على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان.

الكاتبان أشارا إلى أن الهجوم الذي يشنه النظام الإيراني على الرياضيين في البلاد يهدف إلى خنق المعارضة وزرع الرعب بين الإيرانيين.