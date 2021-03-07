شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 13 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل البر الرئيسي 13 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من مارس آذار ارتفاعا من عشر حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 11 بعد أن كانت 23 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89975 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.